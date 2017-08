Parodos „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ uždarymo renginiai Nidoje

VDA Nidos meno kolonija parodą „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ uždarys su filmais, performansu ir tiesioginiu radijo žurnalu

Rugpjūčio 25–26 dienomis Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija kviečia į parodos „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ uždarymo renginius. Nuo vidurvasario veikiančią ekspoziciją uždarys filmų peržiūros, performansai ir tiesiogiai transliuojamas radijo žurnalas.

Vasaros ekspozicijoje buvo pristatyti trylikos užsienio ir lietuvių menininkų darbai, kalbantys apie iki šių dienų ataidinčią tarpkultūrinę mitologiją. Berlyne kuriančio kolektyvo The Many Headed Hydra (Emma Haugh ir Suza Husse) kuruojama paroda nuo liepos 16 dienos veikė kaip pranašystė ir intervencija į kurortinę Nidą. Savaitgalį „Jūros veidrodį (Žalčio pasaką)“ papildys nauji kūriniai, Nidos meno kolonijoje reziduojančių menininkų sukurti dar parodos eigoje.

Rugpjūčio 25-osios vakare lankytojai kviečiami į ekskursiją po parodą su kuratorėmis Emma Haugh ir Suza Husse. Pernai meno erdvėje District Berlin jų įkurtas kuratorinis kolektyvas jungia kūrėjus ir tyrėjus iš įvairių salų, žemynų ir pusiasalių. The Many Headed Hydra yra queer, feministinis, postkolonijinis meno projektas, pasirodantis žurnalų, parodų ir pranašysčių pavidalu. Tą patį vakarą vyks latvių menininkės Ievos Epneres filmų „Gyvų prisiminimų jūra“ (2016) ir „POTOM“ (2016) peržiūra ir diskusija. Savo juostose menininkė tiria psichologinius ir kultūrinius sovietų karinių pajėgų reliktus, likusius Baltijos jūros pakrantėje Latvijoje. Filmai mezga paraleles su šiandienos iššūkiais gyvenant ne savo valstybėse, be arba su keliomis pilietybėmis.

Rugpjūčio 26 dieną islandų menininkė Bryndís Björnsdóttir pristatys pastarąjį mėnesį Nidoje rengtą performansą „Landráð II: atkasinėjimas“. Islandų kalboje žodis „landráð“ reiškia išdavystę. Įkūnydama nacionalinę Islandijos personifikaciją Moterį-kalną menininkė vyksmą iš Kolonijos perkels į kopas, klausdama jų patarimo, kaip atlikti „landráð“ ir išduoti tėvynę. Nuo 19 val. parodos erdvėje skambės radijo žurnalas „Jūros žvilgsnis (Žalčio pasaka)“, kurį tiesiogiai transliuos ir radijo stotis „Neringa FM“. Kuratorių kolektyvas The Many Headed Hydra ir po pseudonimu „Golden Diskó Ship“ kurianti vokiečių menininkė Theresa Stroetges sujungė jos įrašytus aplinkos ir parodos garsus bei savo kūrybos muziką.

VDA Nidos meno kolonijoje beveik dviejų tūkstančių žiūrovų aplankyta paroda „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ vėl „išnirs“ Vokietijoje, meno erdvėje District Berlin 2017 m. spalio 19–gruodžio 6 dienomis.

Parodos uždarymo savaitgalio programa:

Rugpjūčio 25 d., penktadienį:

21:00 – 22:00 val. Ekskursija po parodą su kuratorėmis

22:00 – 23:30 val. Ievos Epnere filmų „Gyvų prisiminimų jūra“ (2016) ir „POTOM“ (2016) peržiūra ir diskusija

Rugpjūčio 26 d., šeštadienį:

17:30 – 19:00 val. Bryndís Björnsdóttir performansas „Landráð II: atkasinėjimas“. Pradžia prie įėjimo į VDA Nidos meno kolonijos parodų salę

19:00 – 20:30 val. „Golden Diskó Ship“ ir The Many Headed Hydra radijo žurnalas „Jūros žvilgsnis (Žalčio pasaka)“. Tiesioginė transliacija parodoje ir per „Neringa FM“. Neringoje radijo stotis transliuojama 89,8 FM dažniu.

Iliustracijoje: Bryndís Björnsdóttir​, Landráð II: atkasinėjimas, skaitmeninis koliažas, 2017