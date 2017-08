Nežmogiškoji energetika – lietuvių menininkų iššūkis Anglijoje

Rugsėjo 3 – 4 dienomis Folkstone, Jungtinėje Karalystėje atidaroma šiuolaikinio meno viešosiose erdvėse trienalė. „Zooetikos“ tyrimų platforma, rengiama menininkų Nomedos ir Gedimino Urbonų (Masačiusetso technologijos institutas, JAV) ir kuratorės Viktorijos Šiaulytės (Berlynas), šių metų trienalės programoje pristato „Ateities energijos sąskrydį“. Meno, dizaino, gyvybės ir humanitarinių mokslų tyrėjai bei entuziastai kviečiami kartu apmąstyti ateities energetinius modelius bei jų įtaką šiandienos kultūrai ir pilietiškumo sampratai.

Nuolat augančio energetinio „apetito“ ir ekstremalios iškastinio kuro gavybos dėka sparčiai besiplečiančią energetikos sritį šiandien radikaliai keičia keletas aplinkybių: nenuginčijama atsinaujinančių išteklių būtinybė bei sparti energijos skirstymo infrastruktūrų skaitmenizacija. Neįtikėtinai išaugęs energijos vartojimas, novatoriškų energijos laikmenų paklausa ir išmanių energetinių sistemų plėtra iš esmės keičia energijos tinklų veikimo principus. Šių permainų kontekste gebėjimas perprogramuoti savo energetinę priklausomybę ir nulems energetikos ateitį.

„Ateities energijos sąskrydžio“ tikslas – pristatyti naujos srities – energetikos humanitarikos – tyrimus ir keliamus klausimus apie energetikos ateitį ir atsinaujinančių energetinių išteklių būtinybę. Sąskrydžio dalyvių tyrimuose į energijos formas žvelgiama tarpdalykiniame, hibridinių infrastruktūrų kontekste. Tai gali būti ir įvairių gyvybės formų (pavyzdžiui, bakterijų ar grybų) gaminama energija; ar energija, sukeliama psichotropiniams augalams ar grybams veikiant žmogaus protą.

„Ateities energijos sąskrydyje“ taip pat siekiama kritiškai pažvelgti į modernybėje įsitvirtinusias energijos naudojimo formas. Viena vertus, svarbu naujai atrasti pačių gyvų organizmų energijos gavybos ir kaupimo būdus – pavyzdžiui, bakterijos gamina energiją enzimų pagalba skaidydamos gliukozę – panašus procesas vyksta ir žmonių bei kitų gyvūnų kūnuose. Kita vertus, siekiant suprasti energetinę nepriklausomybę taip pat pravartu atsižvelgti į „maker“ judėjimų inspiruotus gamybos modelius. Jie mus įgalina tiesiogiai dalyvauti gamybos procese bei kuria ateities energetiniams iššūkiams atremti būtinus skirtingų disciplinų, veiklos laukų ar pasaulėvaizdžių bendradarbiavimo metodus. „Ateities energijos sąskrydžio“ dalyviai – akademikai, menininkai, dizaineriai ir išradėjai – ieškos fikcijų, prototipų ar modelių, puoselėjančių energetinių tarpusavio priklausomybių įvairovę.

Pasak vieno konferencijos pranešėjų Imre Szeman, pati modernybė, negalinti egzistuoti be iškastinio kuro gavybos, yra išties fikcija, ne tiek atnešusi „progreso“ ir „laisvės“ idėjas, kiek įteisinusi ekspansyvų energijos naudojimą. Kaip galėtume perrašyti šią fikciją, o su ja kartu ir mūsų ryšį su gamtinėse sistemose jau egzistuojančiais energijos gavybos procesais?

Šiuo ir kitais energetikos ateities klausimais diskutuoti pakviesti energetikos ir mokslo humanitarinių mokslų sričių tyrėjai ir mokslininkai: Jelena Martinovic, tirianti pejoto vartojimo sukeliamas energijos formas ir jų vaidmenį mokslo istorijoje; Tere Vadén, filosofas, kurio darbai kvestionuoja humanitarinių mokslų, energetikos ir modernybės projekto ryšį; ir Imre Szeman, knygos „Energijos humanitarinių mokslų antologija“ autorius. Menininkai bei dizaineriai Cédric Carles ir Thomas Ortiz pristatys energijos archeologijos iniciatyvą – projektą „Paleo-Energetique“, kaupiantį nepelnytai pamirštų, cenzūruotų ar niekada taip ir nepritaikytų energijos gamybos patentų archyvą. Tyrėja ir menininkė Rasa Smite iš RIXC Rygoje pristatys „Renewable Network“ projekte dalyvaujančių menininkų naudojamus metodus bei „Biotricity“ tyrimo atradimus. Aptardama „Pelkės baterijos“ iš purve gyvenančių bakterijų išgaunamas garsines išraiškas, Rasa taip pat praktiškai parodys, kaip galima patiems pasigaminti purvo bateriją. Stephanie Karpetas, socialinio verslo iniciatorė ir aktyvistė, pasidalins savo patirtimi ir žiniomis kaip paskatinti bendruomenes tapti energijos revoliucijos dalimi bei padėti piliečiams patiems tiesiogiai dalyvauti vietinės energijos produkcijos, platinimo ir naudojimo procesų valdyme. Sąskrydžio moderatorius ir respondentas – Asa Calow, kūrybinis technologas, įkūręs „Nežinomos paskirties institutą“ (ang. Institute of Unknown Purpose) – JK-JAV technologijos tyrimų iniciatyvą, ieškančią naujų skaitmeninės infrastruktūros formų. Naujas baterijų gamybos medžiagas pristatys Kento Universiteto mokslininkės Viktorija Makarovaitė ir Sofia Perez-Villar, taip pat ir „Folk Stone Power Plant“ naudojamų grybų baterijų gamybos mokslinės konsultantės. „Folk Stone Power Plant“ – tai Nomedos ir Gedimino Urbonų 2017 metų Folkstono trienalėje pristatomas kūrinys. Meno instaliacijoje taikomus dumblo baterijos prototipus kūrė Kauno technologijos universiteto mokslininkų komanda – prof. Kristina Kantminienė, doc. Egidijus Griškonis ir Ilona Jonušienė.

„Ateities energijos sąskrydį“ pristato tyrimų platforma „Zooetik_A“, tyrinėjanti žmogiškąsias, nežmogiškąsias ir poetines žinių sferas bei kurianti naujus ateities tarprūšinių ekologijų prototipus ir modelius.

„Ateities energijos sąskrydis“ yra 2017 metų Folkstono trienalės dalis. Renginį remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, MIT Architektūros ir planavimo mokykla, bei „Arts at MIT“ programa. Zooetik_A yra „Frontiers in Retreat“ projekto edukacinės programos dalis. „Frontiers in Retreat“ projektą remia Europos Komisijos programa „Kultūra“ (EACEA 2013 – 1297). Europos Komisija už šio pranešimo turinį neatsako.

Future Energy Summit

Folkstono trienalė

Folkstono rotušė, Silver Screen Cinema

Guildhall St, Folkestone CT20 1DY

Jungtinė Karalystė

2017 m. rugsėjo 3 d.

11:00 – 18:00