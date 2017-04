Lietuvos The Rooster Gallery – Briuselio meno mugėje YIA

Jaunąją lietuvių tapytojų kartą atstovaujanti galerija The Rooster Gallery šiemet dalyvauja Briuselio menų savaitėje. Vienoje iš šios savaitės metu veikiančių meno mugių YIA pristato naujausią perspektyvių Lietuvos tapytojų kūrybą. Šioje mugėje The Rooster Gallery dalyvauja jau ketvirtąjį kartą ir spėjo užmegzti pastovius ryšius su meno kolekcininkais, meno sklaidos institucijų atstovais ir bendruomenėmis. YIA meno mugėje Briuselyje šiemet taip pat dalyvauja ir kita Vilniaus galerija – „Meno niša“.

2017 m. The Rooster Gallery yra parengusi ambicingą dalyvavimo tarptautinėse meno mugėse planą – po sėkmingo prisistatymo Dubajaus ir Briuselio menų savaitėse, menininkų kūriniai keliaus ir į Bazelį (birželio mėn.), Berlyną (rugsėjo mėn.), Paryžių (spalio mėn.). Taip pat neaplenks ir lietuviškos birželio 8-11 d. vyksiančios meno mugės ArtVilnius 2017. Lyginant mugių skaičių per metus ir geografiją – The Rooster Gallery yra pirmaujanti Lietuvos meno galerija.