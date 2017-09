 2 EASY FASHION koliažų paroda „Q&A“ galerijoje „AIDAS“

Jolanta Marcišauskytė – Jurašienė apie parodą „Q&A“:

Q & A (Question and Answer, liet. klausimas ir atsakymas)

Pradėkime nuo pažinties. 2 Easy Fashion – tai dviejų menininkų Pauliaus Miliausko ir Mariaus Lelkos kūrybinis pseudonimas. Šis pavadinimas koduoja bent du dalykus, kuriuos privalu žinoti kiekvienam:

1. 2 Easy Fashion labiau už viską vertina tarpusavio bendravimą. 2. Tą bendravimą jie paverčia konceptu, nors yra artimesni padaužoms, o ne konceptualistams.

2 Easy susiformavo dar tebestudijuojant Vilniaus dailės akademijoje skulptūrą, kurios magistrantūros jie nebaigė, dėstytojams uždraudus baigiamąjį darbą daryti kartu. Jau tada buvo pasižymėję kaip skaičiaus 2 pasekėjai. Bene žymiausias jų kūrinys yra visada su jais – ant abiejų rankų ištatuiruotos dvejeto dalys, susijungiančios sveikinančiai daužiant vyriškus kumščius. Jau kelerius metus nutinka retai. Paulius ir Marius kuria vienas nuo kito nutolę per 1000 km.

Šioje parodoje matote, kaip atrodo dviasmenio vieneto bendravimas laiškais – koliažais. Vieno užduodamas klausimas inspiruoja kito atsakymą ir taip paprastas A4 lapas virsta kūnišku, įvairių patirčių, idėjų nuotrupų prisodrintu dariniu.

2 Easy susikalba, tai daugiau niekas ir nesvarbu. Galime ganyti akis taip pat laisvamaniškai, laisvakūniškai, laisvakūriškai kaip jie ir pajausti šelmišką jųdviejų juoką. 2 Easy nesitiki iš žiūrovo ko nors kito, nes nieko kito galbūt net ir nėra. Tik „galbūt“, nes net ir jų kultivuojamoje lengvumo ideologijoje gali netyčia rastis savagimdės prasmės, ironija, (savi)kritika ir džokeriški juokai. Nes lengva atpažinti popkultūros ligas, kuriomis esi sirgęs, o gal ir dabar dar sergi. Nes Two šį kartą ne tik vienas kitam. Bet ir for you.